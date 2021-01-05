Президент Армении заболел коронавирусом
Он находится на самоизоляции.
Фото : armenpress.am5 января 2021, 17:57
У президента Армении Армена Саркисяна выявили COVID-19, передает zakon.kz.
Как сообщили в аппарате армянского лидера, он находится на самоизоляции.
В июне 2020 года коронавирусом переболел премьер-министр Армении Никол Пашинян, коронавирус был также выявлен у его семьи. В том же месяце стало известно, что заболевших и умерших от COVID-19 в Армении больше, чем во всех республиках Закавказья. Позднее, в ноябре, коронавирусная инфекция подтвердилась у мэра Еревана Айка Марутяна, обязанности градоначальника исполнял первый заместитель Марутяна Грачья Саргсян.
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