Горячие новости
Читайте также

Президент Армении заболел коронавирусом 

Он находится на самоизоляции.

Фото : armenpress.am5 января 2021, 17:57

У президента Армении Армена Саркисяна выявили COVID-19, передает zakon.kz.

Как сообщили в аппарате армянского лидера, он находится на самоизоляции.

В июне 2020 года коронавирусом переболел премьер-министр Армении Никол Пашинян, коронавирус был также выявлен у его семьи. В том же месяце стало известно, что заболевших и умерших от COVID-19 в Армении больше, чем во всех республиках Закавказья. Позднее, в ноябре, коронавирусная инфекция подтвердилась у мэра Еревана Айка Марутяна, обязанности градоначальника исполнял первый заместитель Марутяна Грачья Саргсян.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты