Президент Армении заболел коронавирусом 

Он находится на самоизоляции.

У президента Армении Армена Саркисяна выявили COVID-19, передает zakon.kz.

Как сообщили в аппарате армянского лидера, он находится на самоизоляции.

В июне 2020 года коронавирусом переболел премьер-министр Армении Никол Пашинян, коронавирус был также выявлен у его семьи. В том же месяце стало известно, что заболевших и умерших от COVID-19 в Армении больше, чем во всех республиках Закавказья. Позднее, в ноябре, коронавирусная инфекция подтвердилась у мэра Еревана Айка Марутяна, обязанности градоначальника исполнял первый заместитель Марутяна Грачья Саргсян.

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