Третий локдаун ввели в Англии. Интернет отреагировал мемами

Введение ограничительных мер обсуждают в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, которым дали право самим выбирать необходимые меры.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил третий локдаун в Англии. Причиной ужесточения ограничений стал новый штамм коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на 360tv.

Жители уже успели обсудить новость в соцсетях. Пока одни критикуют власть, другие публикуют мемы и с юмором подходят к ситуации.

Теперь жители смогут выходить на улицу только один раз в день в случае экстренной необходимости. Покидать дома можно для поездки на работу или похода в магазин.

Всех школьников в Англии перевели на домашнее обучение вплоть до февральских каникул. Студенты же будут заниматься дистанционно. Все летние экзамены отменены или будут проведены по особым правилам.

В стране закрываются непродовольственные магазины, тренажерные залы и гостиницы. Бары и рестораны смогут продавать только еду навынос. При этом премьер призвал граждан не терять оптимизма, так как скоро борьба с пандемией закончится.

Я уверен, что мы вступаем в заключительную фазу борьбы, поскольку с каждой новой прививкой шансы в этой борьбе с коронавирусом склоняются в пользу британского народа. Благодаря чудесам науки мы не только видим свет в конце тоннеля, но знаем, как попасть туда, - заявил Джонсон.

Локдаун длится вечно

Но далеко не все разделили настрой премьер-министра. В соцсетях пользователи напомнили о недавних заверениях властей о безопасности офлайн-обучения в школах.

Неудобные вопросы для правительства, которое еще недавно, в понедельник утром, говорило нам, что школы безопасны, а теперь они закрываются? - отметил один из комментаторов в Twitter.

Еще один пользователь отреагировал на объявление локдауна весьма иронично.

Прошлой ночью мне приснился ужасный сон. Мне приснилось, что мои дети не вернутся в школу в течение семи недель и мне придется учить их дома, одновременно выполняя свою работу. Некоторые сны просто не должны сбываться, - написал он.

Не обошлось в соцсетях и без мемов. Многие стали шутить над сложившейся ситуацией и продолжением жизни с ограничениями. Этот пользователь пофантазировал над известной фотографией маленькой девочки, которая за время локдауна успела вырасти.

Кто-нибудь еще чувствует, что этот локдаун длится вечно? - задался вопросом подписчик.

Прошлись в Twitter и по фотографии самого Джонсона. Премьер в 2035 году якобы все еще обещает, что через пару месяцев пандемия будет побеждена.

Популярной темой для шуток стал перевод школьников на домашнее обучение.

Возвращение в школу в новом году выглядит, как… - подписали кадр из мультфильма "Симпсоны".

А здесь девушка пожаловалась на свое ментальное здоровье, которое явно не радо третьему локдауну.

Я пытаюсь понять, в скольких локдаунах я уже была, - пошутила пользовательница.

Me trying to work out how many lockdowns I’ve been in:#nationallockdown pic.twitter.com/NXSwkJT3uq — Niamh Bews ???? (@NiamhLBews) January 4, 2021

Новый локдаун было решено ввести в Англии из-за нового штамма коронавируса. Его заразность оказалась выше на 70%, чем у обычной версии вируса. Сейчас введение ограничительных мер обсуждают в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, которым дали право самим выбирать необходимые меры.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!