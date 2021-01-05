Ветеринарные инспектора могут делать фото и видео проверок

Токаев подписал поправки в закон.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ветеринарии", сообщает zakon.kz.

Госветеринарно-санитарных инспекторов наделят правом осуществления фото- и видеофиксации при проведении ветеринарно-санитарного контроля и надзора.

Процесс предоставления госуслуги по выдаче ветеринарного паспорта станет автоматизированым, что позволит сократить бумажный документооборот, упростить и ускорить время его получения, а также сэкономить бюджетные средства.

В целях снижения коррупционных рисков, и обеспечения контроля и мониторинга работы ветеринарных инспекторов, законом государственные ветеринарно-санитарные инспекторы наделяются правом осуществления фото- и видеофиксации и использования технических средств при проведении ветеринарно-санитарного контроля и надзора.

Немаловажным, является и то что, применение технических средств позволит не только оперативно и объективно оценить ситуацию, качество работы инспекторов, но и обеспечит доказательную базу во время осуществления государственного ветеринарного контроля и надзора.

Наряду с этим, вносятся изменения в таможенное законодательство, предусматривающие уточнение порядка взаимодействия таможенных органов и государственных ветеринарно-санитарных инспекторов, а также государственных инспекторов по карантину растений на таможенной границе Евразийского экономического союза.

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