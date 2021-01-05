Часть Алматы осталась без света

Окончание работ планируется в 19:40.

Жители разных районов Алматы сообщили в социальных сетях об отключении света в их домах, передает zakon.kz.

У некоторых отсутствовал только доступ к Интернету.

В связи с аварией на высоковольтной подстанции КЛ-110 кВ, произведено аварийное отключение электроэнергии, в мкр. Айнабулак, Ожет, 6 мкр, Кокжиек, Пятилетка, Покровка и часть Суюнбая, сроки подключения электроэнергии неизвестны, работы ведутся городской службой ЦДС, - написала пользовательница Facebook Елена Шелковенко.

В АО "КЕGOC" сообщили, что в 17:42 отключились три линии (500 кВт) в зоне действия АО "Алатау Жарык Компаниясы" сработала автоматика САОН (специальная автоматика отключения нагрузки) и АЧР (Автоматическая частотная разгрузка).

В результате чего без электроснабжения остались несколько районов Алматы. 18:09 включены потребители отключенные от САОН. Работы по подключению остальных потребителей продолжаются. Окончание работ планируется в 19:40. Ремонтно-восстановительные работы производит АО "Алатау Жарык Компаниясы", - говорится в сообщении.

20:13 - Обновление

Подача света в вышеперечисленных районах восстановлена, авария устранена.

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