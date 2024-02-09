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Часть Алматы осталась без света

Часть Алматы осталась без света Фото: unsplash
В Алмалинском районе Алматы 9 февраля 2024 года примерно в 12:20 частично отключили свет, сообщает Zakon.kz.

В АО "Алатау жарық компаниясы" уточнили, какая часть Алмалинского района осталась без света.

"Алмалинский район: ул. Гоголя – ул. Амангельды – пр. Абая – ул. Байтурсынова. Причина отключения выясняется", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе АО "АЖК".

В компании отметили, что ожидаемое время включения – два часа.

По данным АО "АЖК", без света остались:

  • пять светофоров,
  • 123 юридических лица,
  • 1993 физических лица.

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