Заседание ОПЕК+. Казахстан увеличит добычу нефти

5 января состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, сообщает zakon.kz.

Как подчеркнул министр энергетики Нурлан Ногаев в ходе своего выступления, совместные усилия, принятые странами-участницами соглашения ОПЕК+ в 2020 году, смогли стабилизировать цены на мировых нефтяных рынках. На сегодняшний день действующее соглашение продолжает давать позитивный импульс для нефтяной индустрии.

По итогам заседания странами-участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года.

При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 и 65 тысяч баррелей в сутки соответственно. Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте составят 1,427 млн баррелей в сутки и 1,437 млн баррелей в сутки соответственно.