Неизвестные пригрозили влететь на самолете в здание Капитолия в США
В настоящее время власти выясняют, кто отправлял сообщение.
Несколько авиадиспетчеров в аэропорту Нью-Йорка рассказали, что услышали аудио-сообщения с угрозой влететь на самолете в здание Капитолия и отомстить за иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает zakon.kz.
Телеканала CBS News приводит сообщение:
В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен.
В настоящее время неизвестно, кто отправлял это сообщение.
Телеканал добавляет, что власти не считают эту угрозу атаки вероятной. Однако в США намерены провести расследование по факту внедрения в авиационные частоты.
Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
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