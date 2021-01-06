Неизвестные пригрозили влететь на самолете в здание Капитолия в США

В настоящее время власти выясняют, кто отправлял сообщение.

Несколько авиадиспетчеров в аэропорту Нью-Йорка рассказали, что услышали аудио-сообщения с угрозой влететь на самолете в здание Капитолия и отомстить за иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает zakon.kz.

Телеканала CBS News приводит сообщение:

В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен.

В настоящее время неизвестно, кто отправлял это сообщение.

Телеканал добавляет, что власти не считают эту угрозу атаки вероятной. Однако в США намерены провести расследование по факту внедрения в авиационные частоты.

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.

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