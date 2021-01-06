Новый опасный штамм коронавируса "шагает" по миру

Опасность заключается в очень сильной заразности.

Уже в 41 стране зафиксирован новый штамм коронавируса, отличающегося высокой заразностью, передает zakon.kz.

Об этом сообщила ВОЗ в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, пишет ТАСС. Первоначально новый штамм был обнаружен в Великобритании.

На 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01 обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ, - говорится в сообщении.

Помимо это в сообщении указано, что штамм коронавируса, известный как "разновидность 501Y.V2" (информация о нем первоначально поступила из ЮАР), "выявлен еще в шести других странах/территориях/ районах".

В бюллетене ВОЗ сообщается, что с 28 декабря по 3 января число заразившихся COVID-19 выросло в мире на 4 035 226, а умерших - на 76 017. Больше всего новых случаев выявлено в Северной и Южной Америке - 1 935 621. На втором месте - регион Европы (1 553 332), на третьем - Юго-Восточная Азия (208 592). По смертности лидирует Европа, где за семь дней умерли 32 898 пациентов. На втором месте - Северная и Южная Америка (32 283), на третьем - Юго-Восточная Азия (3 756).

4 января в Великобритании объявили о введении третьего локдауна из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется с "пугающей скоростью".

19 декабря главный санитарный врач Англии Крис Уитти подтвердил, что новый штамм коронавируса COVID-19 способен распространяться быстрее, чем SARS CoV-2, и может привести к росту числа случаев заболевания. При этом британские исследователи утверждают, что новый штамм не более смертелен и не приводит к более тяжелому течению болезни. Его главная особенность — более быстрая распространяемость. По словам Уитти, новый штамм передается быстрее на 70%.

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