Новогодняя елка в Нур-Султане вошла в топ-5 по СНГ

Рейтинг возглавило праздничное дерево столицы Туркменистана.

Новогодняя елка в Нур-Султане вошла в топ-5 среди стран СНГ, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", высота столичной елки - 25 метров. Она находится на территории EХPO-городка.

По данным агентства ТурСтат, рейтинг возглавило праздничное дерево столицы Туркменистана, где оно было установлено высотой в 41 метр.

На втором месте расположилась Ташкентская елка с 36-ю метрами.

Самое высокое украшение на постсоветском пространстве по факту - в Красноярске, его высота - 55 метров. Но он не вошел в рейтинг, так как не носит статуса главной елки страны.

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