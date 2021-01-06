Горячие новости
Читайте также

Новогодняя елка в Нур-Султане вошла в топ-5 по СНГ

Рейтинг возглавило праздничное дерево столицы Туркменистана.

Фото : Управление культуры и спорта Нур-Султана6 января 2021, 10:21

Новогодняя елка в Нур-Султане вошла в топ-5 среди стран СНГ, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", высота столичной елки - 25 метров. Она находится на территории EХPO-городка.

По данным агентства ТурСтат, рейтинг возглавило праздничное дерево столицы Туркменистана, где оно было установлено высотой в 41 метр.

На втором месте расположилась Ташкентская елка с 36-ю метрами.

Самое высокое украшение на постсоветском пространстве по факту - в Красноярске, его высота - 55 метров. Но он не вошел в рейтинг, так как не носит статуса главной елки страны.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты