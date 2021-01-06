Митрополит Александр: Рождественский пост завершается, но продолжается духовная жизнь
Все те добродетели, хорошие качества, мудрые уроки, которые нам подарило постное время, важно бережно сохранять.
Сегодня заканчивается многодневный зимний Рождественский пост, который начался 28 ноября. Как он проходил в этом году в условиях пандемии, что каждый человек может сделать для исправления бедственного положения как собственного, так и вокруг себя - на эти и другие вопросы отвечает митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, сообщает zakon.kz.
- Ваше Высокопреосвященство, сегодня, 6 января, православные верующие завершают особый в своей жизни период – Рождественский пост. В чем его значение?
- Рождественский пост – это особое время, которое призвано подготовить нас к достойной встрече великого и светлого праздника мира и Божией любви к людям - Рождеству Христову. Соблюдение поста перед праздником Рождества – древняя традиция.
Основу всякого поста, в том числе и Рождественского, составляет духовный подвиг – покаяние, усиленная молитва, чтение Евангелия, посещение богослужений и, конечно же, дела милосердия. Целью поста является оздоровление души, а воздержание от некоторых видов пищи – мяса, яиц, молока – способствует освобождению человеческой природы от страстей, дисциплинирует волю.
Пост дает нам возможность углубить свой личный религиозный опыт, в молитве и таинствах церковных почувствовать близость к Богу, ощутить радость вечной жизни, прикоснуться к тайнам будущего века, о которых святой апостол Павел говорит так: "Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1 Кор. 2:9).
Но неверно воспринимать постное время лишь как период диетических ограничений. Ограничения в пище помогают избавиться от душевной и телесной расслабленности, делают людей бодрыми, освобождают от власти вредных привычек и зависимостей. Но свести христианский пост лишь к факту употребления растительной пищи и исключению из рациона продуктов животного происхождения будет неверным и неполезным.
В своих творениях отцы Церкви указывают на то, что злые духи вообще не принимают пищу и не спят, но лучше от этого не становятся. Человек, превративший свой постный подвиг в диету или голодание, и не соблюдающий поста духовного, становится особенно раздражительным и гневливым, превращается в источник конфликтных ситуаций. Вот поэтому исключительно важно соединять пост физический с подвигами молитвы, частым посещением богослужений в храме, чтением слова Божия и усиленным исполнением заповедей.
Всегда необходимо помнить и то, что пост мертв без дел любви и милосердия, особенно в современную эпоху, когда неравномерное и несправедливое распределение благ лишает огромное число людей даже насущного хлеба.
- Как можно творить добро?
- Творить добро людям можно разными способами. Не всегда проблема заключается в отсутствии материальных средств, и даже нуждающемуся в деньгах человеку важна не просто поданная в руку монета, а необходимы доброта, участие, понимание. В воспоминаниях митрополита Сурожского Антония (Блума) есть рассказ из его молодости.
Однажды суровый, строгий преподаватель гимназии, проходя по улице, остановился перед нищим. Он не подал ни одной монетки, а снял шляпу и о чем-то поговорил с нуждающимся, после чего нищий был весьма обрадован и душевно растроган. Когда наблюдавшие за этим гимназисты задали преподавателю вопрос, как он, не подав милостыни, смог обрадовать человека, учитель ответил, что просто поговорил с бедным, извинился, что не может помочь деньгами, так как беден сам, расспросил его о жизни и сам немного рассказал о себе.
Владыка Антоний вспоминал, как этот несчастный потом говорил, что никогда за всю свою жизнь он не был так обогащен, как в тот день, потому что с ним поступили не как с нищим, а как с человеком. Хотел бы вспомнить высказывание известного философа Ивана Ильина: "Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир; а кто умеет любить и радовать людей, тот становится художником жизни".
- Как Рождественский пост прошел в условиях пандемии, были ли какие-то отличия от предыдущих постов?
- По своей сути Рождественский пост в этом году ничем не отличался от предыдущих многодневных постов. Но с моральной и бытовой точек зрения, конечно, нынешние условия были беспрецедентны. Прошедший год стал временем сугубых испытаний для каждого из нас. Моровое поветрие изменило привычный образ жизни, принесло миллионам людей боль, скорбь и тревоги.
Вместе с тем, случившееся бедствие заставило многих задуматься о немощи и ограниченности людей. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал мудрую оценку последствиям пандемии: "Этот вирус разрушил греховное представление человека о его полном могуществе, о его центральном месте во всей цивилизации. Мыслителям, философам, политикам и в первую очередь нам, верующим, нужно еще и еще раз пересмотреть наше отношение к самим себе, к человеку, к его роли в глобальной истории и понять, что над всеми нами – Господь".
"Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих" (Прем. 1:13), говорится в книге Премудрости Соломоновой.
Можно много и долго рассуждать о причинах появления и распространения губительной язвы, но для верующего человека очевидно, что зло в мире духовном рано или поздно проявляется как зло в мире материальном. Именно грех во всем его разнообразии становится причиной различных бедствий среди людей.
- Что каждый из нас может и должен сделать для исправления бедственного положения как собственного, так и мира вокруг?
- Искренним покаянием открыть двери милосердия Божия. Святые отцы Церкви учат, что, вызволяя себя из греховного плена, мы избавляем от скверны греха сотни и даже тысячи людей вокруг, восходя добродетелями к Небу – мы помогаем возвыситься огромному числу тех, кто рядом с нами, совершая жертву молитвы, а, тем более, участвуя в святой Евхаристии – мы освящаем благодатью Вселенную.
- Как правильно завершить пост, какие мероприятия ожидаются после Рождественского поста?
- Для христианина правильно завершить пост, равно, как и начать его, значит принести достойное покаяние в грехах, прийти в Божий храм, принять участие в Исповеди и причаститься Святых Христовых Таин, соединившись с Господом. Необходимо понимать, что оканчивается пост, но продолжается духовная жизнь. Все те добродетели, хорошие качества, мудрые уроки, которые нам подарило постное время, важно бережно сохранять.
Мы должны увидеть главное – когда человек обретает Бога и с Ним, с Его благой волей соотносит все свои намерения и поступки, когда на свои дела люди призывают благословение Творца и Создателя, тогда не только зримым образом приходит благополучие, но сама жизнь во всем ее разнообразии приобретает глубину и наполняется подлинным смыслом.
В завершение Рождественского поста – в Сочельник (6 января) и сам праздник Рождества Христова (7 января) – во всех храмах Православной церкви Казахстана состоятся торжественные богослужения. Участие в этих величественных, наполненных небесной красотой службах, дает нам настоящее ощущение праздника, подлинное приобщение к неизреченной тайне пришествия Бога к людям.
- Скажите, пожалуйста, как в этом году пройдут крещенские купания?
- Надеемся, все будет, как и прежде, и все желающие смогут окунуться в освященные воды. Особо хочу отметить, что все установки и правила санитарных врачей, обеспечивающие безопасность, будут соблюдены.
- Как будут организованы богослужения в Рождество?
- В этом году желающие смогут реально участвовать в совершении богослужения, при этом санитарные нормы и масочный режим будут строго соблюдены. Впускать людей в храмы будут так, чтобы заполняемость была меньше половины, то есть не больше 40%. Для тех, кто не сможет попасть в храм, на улице выставят экраны и люди смогут увидеть трансляцию богослужения.
- Ваше Высокопреосвященство, что хотели бы вы пожелать казахстанцам?
- И дети, и взрослые в рождественские вечера мечтают о чуде. Все мы желаем, чтобы в нашей жизни многое изменилось к лучшему. Хотел бы вспомнить по этому поводу слова священноисповедника Николая, митрополита Казахстанского: "Чудеса возникают там, где есть способность прощать и любить". Каждый, кто хочет направить свою жизнь к лучшему, пусть сделает эту фразу руководством в своих мыслях, словах и поступках.
Всем жителям Казахстана желаю мира, добра и благополучия!
Торгын Нурсеитова
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