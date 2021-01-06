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430 млн тенге налогов не заплатили бизнесмены

Их осудили на пять лет.

Фото : Zakon.kz6 января 2021, 11:25

Двое жителей ВКО осуждены на 5 лет лишения свободы за крупное уклонение от уплаты налогов, сообщает zakon.kz.

Следствием установлено, что они в период с 2017 года 2018 года использовав фиктивные счет - фактуры лжепредприятий путем занижения оборота облагаемого НДС и суммы относимого в зачет по приобретенным товарам, работам и услугам, внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах и расходах, сокрытия других объектов налогооблажения, уклонились от уплаты налогов на сумму 430 миллионов тенге, - сообщили в ДЭР по ВКО.

Приговором суда двое подсудимых признаны виновными по статьям 28 ч.2,3, 245 ч.1, 3 Уголовного Кодекса РК и осуждены к 5 годам лишения свободы.

Решением суда гражданский иск прокурора о взыскании в доход государства материального ущерба в виде неуплаченных налогов в сумме 430 миллионов тенге удовлетворено полностью.


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