Полный текст статьи Токаева на русском языке

Статья называется "Независимость превыше всего".

Опубликована статья Касым-Жомарта Токаева "Независимость превыше всего" на русском языке, передает zakon.kz со ссылкой на Kazpravda.kz.

Рубежи и вехи

В этом году исполняется 30 лет нашей Независимости. Это важная веха, знаменующая собой возрождение казахской государственности и обретение свободы, мечты о которой лелеяли многие поколения наших предков. По меркам истории 30 лет – всего лишь мгновение. Однако для многих народов этот период вместил в себя целую эпоху, наполненную трудностями и победами, кризисами и достижениями. Мы тоже проходим через это.

Рубежный момент, который мы переживаем, обязывает каждого сознательного гражданина задуматься над ключевыми вопросами: "Чего мы достигли за эти 30 лет?", "Какую страну мы оставим будущим поколениям?", "Что еще необходимо сделать для укрепления нашей государственности?" Для этого нам нужно оглянуться назад, критически переосмыслить свой путь, зафиксировать наши достижения и проблемы, определить цели и задачи, чтобы уверенными шагами продолжать движение вперед.

Тридцать лет Независимости условно можно разделить на три десятилетия. Каждый из этих периодов имеет свое особое историческое значение.

Первое десятилетие Независимости я бы обозначил как время закладки фундамента нового Казахстана. Под руководством Елбасы были утверждены государственные символы, сформирована эффективная система власти. Введена национальная валюта. Созданы Вооруженные силы. Принят Основной закон страны. Установлены дипломатические отношения с зарубежными государствами. Казахстан стал членом авторитетных международных организаций.

Принята Стратегия "Казахстан-2030". Определена государственная граница с нашим восточным соседом. Начались интенсивные переговоры по границе с другими сопредельными государствами. Мы стали территорией, свободной от ядерного оружия. Перенесли столицу на землю Сарыарки. Экономика перешла на рыночные рельсы, был закреплен институт частной собственности, заложены основы для развития отечественного бизнеса. Молодые казахстанцы стали учиться в ведущих университетах мира. Был создан Национальный фонд, резервы которого впоследствии помогли нам пережить не один кризис. Мы призвали соотечественников со всего мира возвратиться на историческую родину, создав условия для их переселения. В результате наша страна стала возрождаться, укрепился нацио­нальный дух.

Второе десятилетие – это период расширения горизонтов нашей государственности. За эти годы значительно упрочились позиции страны, вырос экономичес­кий потенциал. Мы юридически оформили все сухопутные границы. Реализовали программу "Культурное наследие", переосмыслили нашу историю. Возродили Северный Арал, не дав морю исчезнуть. Инициировали проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий, организовали саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, продвигали деятельность Совещания по взаимодейст­вию и мерам доверия в Азии и реализовали ряд других важных международных проектов. Были привлечены значительные иност­ранные инвестиции. Новая столица, построенная на берегах Есиля, стала общенацио­нальным символом. Запущены крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство международного коридора "Западная Европа – Западный Китай".

Беспрецедент­ными темпами развивалось жилищное строительство.

В третьем десятилетии мы достигли еще больших высот в своем развитии. Мы окончательно решили все вопросы, связанные с государственной границей. Была принята Стратегия "Казахстан-2050", обозначившая цель вхождения в тридцатку развитых стран мира.

Реализованы масштабные программы в самых разных сферах, в том числе программа форсированного индустриально-инновационного развития, "Нұрлы жол", "100 конкретных шагов". Наряду с политическими и экономическими реформами мы уделяли особое внимание духовной модернизации.

Все эти достижения стали возможны благодаря лидерству Елбасы, мудрости и единству нашего народа, кропотливому труду всех соотечественников. Можно сказать, что Елбасы стал вечным символом нашей Независимости.

Главные цели четвертого десятилетия – сильное государство и конкурентоспособная нация. Для этого нам необходимо продолжить политико-экономические реформы и процесс модернизации общест­венного сознания, сформировать качественно новую нацио­нальную идентичность, адаптированную к вызовам времени.

Мы строим справедливое общест­во и эффективное государство. Руководствуясь принципами справедливости во всех наших делах, мы без сомнений добьемся поставленных целей. Без повышения качества жизни людей гордиться достижениями и международными успехами нашей страны излишне. Все граждане должны ощущать реальные блага от экономического развития. Я следую этому принципу при принятии каждого решения. Наряду с улучшением социального положения населения большое значение имеют также защита прав и обеспечение равных возможностей каждого гражда­нина. В моем понимании это и есть справедливое государство.

Исторически на долю каждого поколения выпадают свои испытания. Наши предки пережили "Ақтабан шұбырынды", "Алқакөл сұламаны", прошли через страшный голод, репрессии, мировую войну.

В период тоталитаризма мы едва не утратили свои традиции, язык и религию. Благодаря Независимости мы смогли возродить и укрепить свои ценности. Но если мы хотим сохраниться как нация и государство, нынешнее и будущие поколения должны быть готовы к новым вызовам.

Нынешняя пандемия и последовавший за ней кризис наглядно показали, что с беспрецедентными вызовами сегодня сталкивается весь мир. Помимо экономических, социальных, экологических, биологических и других угроз широко распространяются различные "идеологические вирусы". В эпоху стремительной глобализации все труднее распознать ее негативное влияние. Другими словами, многие незаметно для себя оказываются в плену опасных иллюзий, теряя свой стержень. Поэтому, оставаясь частью мирового сообщества, мы должны трепетно относиться к своим корням. Нельзя отрываться от своей самобытной культуры и уникальных традиций, которые составляют нашу национальную идентичность. Только оберегая и укрепляя ее, мы сможем сохранить себя в цивилизационном хаосе.

Уроки истории

Сегодня ровесникам Независимости исполнилось 30 лет. Они родились и выросли в суверенной стране, обладают открытым сознанием. У них совершенно иное мировоззрение и стиль жизни. Для них Независимость – это аксиома. Это нормальное явление, свидетельствующее об укоренении понятия суверенитета в сознании молодежи. Однако, чтобы понимание ценности Независимости навсегда отпечаталось в памяти подрастающих поколений, они должны знать, какой ценой она нам досталась.

Мы обрели свободу благодаря героической борьбе наших предков. На их долю выпало множество трудностей и испытаний. Важно сохранить эти страницы истории в памяти народа.

В свое время программа "Мәдени мұра" открыла путь для переосмысления национальной истории. Отечественная историческая наука динамично развивалась, проводились многочисленные исследования. В научный оборот введен значительный массив неизвестных ранее исторических источников и археологических артефактов. Новые открытия показали всему миру, что наша история уходит корнями в глубь веков. Фундаментальные инициативы Елбасы внесли огромный вклад в возрождение исторического сознания нашего народа. В рамках программы было издано большое количество книг. Но известны ли широкой общественности результаты этого колоссального труда? Не стали ли эти работы достоянием лишь исследовательских институтов и научных центров?

Плоды таких фундаментальных изысканий должны изучаться и использоваться не только узкими специалистами. Необходимо сделать эти уникальные знания понятными и доступными широкой аудитории. Ведь глубокое историческое сознание – это не прерогатива профессиональных историков, обладать им должен весь народ, особенно молодежь. При этом важно не увлекаться масштабными выставками и другими громкими проектами, следует сделать упор на подготовку простых и легких для восприятия детей и молодых людей произведений. Возьмем, к примеру, документальные и художественные фильмы. Да, были сняты такие картины, как "Алмазный меч", "Жау жүрек мың бала", "Томирис", "Кейкі батыр", "Тар заман". Но этого недостаточно.

Поручаю ответственным госорганам и отечественным телеканалам в обязательном порядке направлять определенную часть госзаказа на создание произведений на исторические темы. Конечно, важно решить вопрос финансирования. Но, например, наши кыргызские братья через фильм "Курманжан Датка" наглядно показали, что можно сделать продукт высокого качества, не тратя больших средств.

Сегодня в мировой киноиндустрии востребованы сценарии на историческую тематику. Очень много фильмов сняты о знаковых событиях в истории Америки и Европы. Сейчас Netflix, HBO и другие мировые кинокомпании обращают свой взор на Азию. Наша история также богата уникальными сюжетами, которые могут быть положены в основу масштабных фильмов. Например, эпоха Золотой Орды, которая была одной из самых могущественных империй своего времени, – разве это не готовый сценарий?! Эти вопросы должны быть в фокусе особого внимания специалистов киноиндустрии.

Идеи государственности и беззаветного служения Родине должны находить свое отражение во всех исторических произведениях, как документальных, так и художественных. Примером этого является деятельность видных представителей движения Алаш. В начале прошлого века они внесли огромный вклад в продвижение идеи Независимости, став жертвами на пути к свободе.

В рамках юбилея Независимости мы должны особо отметить роль таких выдающихся личностей, донести их богатое наследие до нашей молодежи и всего мира.

Важно также соответствующим образом поддержать и по достоинству оценить труд ученых и писателей, занимающихся этой темой. Необходимо последовательно изучать богатое наследие деятелей движения Алаш.

Уже 100 лет прошло с драматических событий, связанных с голодом 1921–1922 годов, в результате которого миллионы людей погибли или были вынуждены бежать, чтобы выжить. Не случись эта страшная трагедия, численность нашего народа была бы в разы больше чем сейчас.

Эти страницы нашей истории по-прежнему остаются белыми пятнами и до конца не изучены. Даже среди ученых нет единого мнения о реальном количестве жертв. Различные интерпретации источников и причин массового голода вводят общество в заблуждение. Следует детально изучить и проанализировать соответствующие исторические документы и имеющиеся данные.

Необходимо, чтобы квалифицированные специалисты системно занимались такими исследованиями, на основе которых государство могло бы дать объективную оценку данной трагедии. К этому сложному вопросу мы должны подходить сдержанно и ответственно. В целом такую работу нужно проводить с выверенных научных позиций, без громких лозунгов и популизма.

В этом году исполняется 35 лет со времени известных декабрьских событий. В 1986 году сыновья и дочери казахского народа, не побоявшись гнева советской власти, вышли на улицы, чтобы защитить честь нации. Символично, что ровно пять 5 лет спустя была провозглашена наша Независимость. Нам необходимо по достоинству оценить и всячески популяризировать мужество и подвиг героев Желтоксана.

До конца года мы отметим ряд знаковых юбилеев нашей новейшей истории. В 1991 году был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Считаю необходимым провести специальное мероприятие, посвященное этому событию, учитывая его исключительную важность для будущего не только нашей страны, но и всего человечества. Благодаря подписанному Елбасы указу Казахстан стал лидером мирового движения за ядерное разоружение, завоевал доверие крупных держав, признан ответственным членом международного сообщества.

"Нет ничего более далекого, чем прошлое, нет ничего более близкого, чем будущее", – гласит народная мудрость. Ушла в прошлое не только эпоха ханов и каганов, историей уже становится наш созидательный путь за последние 30 лет. Если для поколения, которое стояло у истоков Независимости, понятна история девяностых годов, то для новых поколений историческая значимость тех лет не очевидна. Независимость для молодежи – данность от рождения, дар судьбы. Однако в реальности все иначе.

Политические, экономические, социальные, демографические и другие обстоятельства того времени требовали от Елбасы исключительно взвешенных решений. Мы пережили тяжелейший период, когда казалось, что из кризиса нет выхода, но мы создали свое независимое государство без конфликтов и кровопролитий. Нынешнее и будущие поколения должны всегда это помнить. Поэтому столь важно глубоко изучать новейшую историю Казахстана.

В то же время, несмотря на огромную работу по осмыслению собственной истории, проделанную за годы Независимости, эту деятельность нужно продолжать. Пришла пора написать отечественную историю, учитывая новые научные подходы. Этот фундаментальный труд должен лечь в основу всех учебников. Это вопрос стратегической важности. Поэтому необходимо незамедлительно приступить к подготовке нового академического издания по истории Казахстана. От этого зависит возрождение нашего исторического сознания. К данной работе нужно привлечь авторитетных историков.

Предлагаю также написать краткую историю Казахстана для иностранной аудитории и перевести ее на основные языки мира. Это единственный способ рассказать миру правдивую многовековую историю казахского народа.

Каждый народ должен сам писать свою историю, не поддаваясь влиянию чуждой идеологии. История, написанная с позиций национальных интересов, способствует пробуждению национального самосознания.

Общество и ценности

Вечная триада нашего суверенитета – наша необъятная земля, простирающаяся от Алтая до Атырау, от Алатау до Сарыарки, наш язык, впитанный с молоком матери, и наше единство, которое помогает нам преодолевать все трудности. Мы храним эти три ценности как зеницу ока.

Наша священная земля, унаследованная от предков, – наше главное богатство. Она не была нам "подарена" кем-либо. Отечественная история началась не в 1991-м или 1936 годах. Наши предки жили здесь во времена Казахского ханства, в эпоху Золотой Орды, Тюркского каганата, гуннов, саков. Другими словами, корни нашей национальной истории уходят далеко в глубь времен. Историей должны заниматься историки, а не политики.

Официальное утверждение государственных границ путем заключения двусторонних договоров и признание этого факта мировым сообществом являются практикой только последних нескольких столетий. До этого не было даже таких понятий, как делимитация, демаркация.

Стоит вспомнить, что, когда мы начали заниматься решением вопроса по госгранице, некоторые политики и общественные деятели призывали не спешить с этим: дескать, по таким вопросам можно и потом договориться. Однако мы немедля приступили к переговорам и закреплению достигнутых договоренностей. Время показало правильность такого подхода. В результате, кто бы что сейчас ни говорил, у Казахстана есть международно признанные границы, закрепленные двусторонними соглашениями. С этим никто не может спорить.

Эту мысль мы должны доносить и продвигать последовательно, без лишних эмоций. Важно адекватно реагировать на все провокационные действия, ставящие под сомнение нашу территориальную целостность и добрососедские отношения, не только с позиций широкой общественности, но и на официальном уровне.

Особый упор нужно делать на просветительскую работу. При этом хочу еще раз подчеркнуть: мы должны быть готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций.

Как я уже отметил, вопрос с границами мы решили полностью. После подписания в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспия окончательно определены и закреплены наши границы не только на суше, но и на море.

Казахстан не делится на южную, северную, западную, восточную части. Это лишь условные названия областей, обозначающие географическое направление. В 2018 году Указом Елбасы Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую. Целесообразность этого шага с точки зрения восстановления исторической преемственности очевидна. Данное решение нашло широкую поддержку в обществе. Ведь не только сам город, но и весь этот регион с древних времен назывался Туркестан. Этот опыт, вероятно, следует распространить по всей стране, но нужно очень взвешенно подходить к этому вопросу.

Казахстанская земля никогда не будет передана или продана иностранцам – это аксиома. Каждый гражданин нашей страны должен четко осознать этот факт.

Мораторий на отдельные положения Земельного кодекса истекает в следующем году. Очень важно ввести в оборот земли сельскохозяйственного назначения и использовать их на благо населения. Поэтому в этом году необходимо создать комиссию по земельным вопросам, в рамках которой будет найдено консенсусное решение.

Земля – самая большая ценность для нас. Но действительно ли умеем мы ее ценить?! Любовь к своей земле не измеряется громкими лозунгами. К сожалению, мы сами зачастую загрязняем наши горы, озера и необъятную степь. Разводим костры на Кокжайлау, чуть не уничтожили уникальное озеро Кобейтуз. Есть и те, кто ради рогов убивает краснокнижных сайгаков. Как после всего этого мы можем называть себя хозяевами этой земли? Так не поступают с ней даже иностранцы. Какая бы ни была, но это горькая правда. Только конкретными делами мы докажем, что являемся рачительными хозяевами своей земли. Бережное отношение к природе должно проявляться не только через масштабные экологические мероприятия общенационального характера. Важно начинать с простых вещей – элементарно не мусорить, не жечь костры.

Все начинается с воспитания. Если ребенок не сажал деревья вместе с родителями, не видел доброго отношения взрослых к животным, то он и не будет бережно относиться к родной земле, когда вырастет. Дело не столько в соблюдении экологических и законодательных норм, сколько в патриотическом воспитании и формировании гражданской сознательности.

С изучения и знания всех уникальных и прекрасных мест своей страны начинается истинная любовь к Родине. В каждом уголке нашей страны можно найти живописные ландшафты: на Западе – это Бозжыра и Шеркала, на юге – Аксу-Жабаглы и Сайрам-Огем, в Жетысу – Хан Тенгри и Чарын, Кольсай и Кайынды, Капал-Арасан, Алтынемель и Бурхан булак, на Востоке – Музтау и Шынгыстау, Маркаколь и Рахмановские ключи, в Сарыарке – Бурабай и Баянауыл, Улытау и Каркаралы, на севере – Имантау и Айыртау... И это далеко не полный список. Не нужно искать рай на чужбине. У нас самих есть все. Мы должны показать молодежи всю красоту нашей природы, научить уважать ее.

Есть еще одна задача, которую нужно решить, не теряя времени. Из-за массового переселения людей в города резко сократилась численность населения, особенно в приграничных населенных пунктах. Ведется планомерная работа по созданию благоприятных условий для миграции трудоспособных жителей из южных в северные и восточные регионы. Это очень актуальный вопрос, касающийся безопасности нашей страны. Кроме того, нужно активизировать замедлившийся в последние годы процесс переселения соотечественников в вышеуказанные регионы.

Оба эти вопроса имеют стратегическое значение. К ним нельзя относиться безответственно. Местные власти должны делать такую работу не для того, чтобы получить хорошую статистику, а с точки зрения интересов государства и народа.

Одним из главных символов страны является государственный язык. То, что казахский язык имеет статус государственного, было четко прописано в нашей Конституции еще в 90-е годы. Мы создали все условия для его развития. За этот период количество школ и других учебных заведений, детских садов с казахским языком обучения увеличилось в разы.

Сегодня значительно увеличилась доля как казахов, так и представителей других этносов, владеющих государственным языком. Сформированы все правовые основы для становления казахского языка в качестве объединяющего фактора. Вопрос в желании и мотивации. Как скоро казахский язык станет языком межнационального общения, зависит и от самих людей, стремящихся овладеть им, и от правительства, создающего условия для достижения этой цели.

Большую роль в изучения языка играет детская литература. Поэтому наряду с лучшими творениями казахских писателей следует начать перевод, издание и распространение лучших произведений зарубежных писателей. Спрос на них высок.

Знание государственного языка – долг и обязанность каждого гражданина Казахстана. В связи с этим я хочу обратиться ко всем казахстанцам, в том числе к соотечественникам, которые еще не владеют казахским языком. Мы видим, что молодежь может выучить английский или другие языки в кратчайшие сроки.

Каждый, кто хотел выучить казахский язык, уже знает его. Но, как говорят в народе: "Лучше поздно, чем никогда". Главное – сохранять энтузиазм.

Широкое применение казахского языка не означает какого-либо ограничения для использования других языков, особенно русского. Для всех этносов нашей страны будут и дальше создаваться возможности для сохранения своих традиций и развития языков. Молодежь должна понимать, что владение несколькими языками открывает перед ними широкие горизонты.

Во все времена благодаря единству мы преодолевали любые испытания. В силу различных исторических обстоятельств на казахской земле живет большое количество представителей разных этносов. Казахский народ не делил никого на своих и чужих, помогал всем как братьям. Сегодня у нас всех одна Родина – Казахстан. Мы смогли превратить полиэтничность страны в свое конкурентное преимущество. Мы опровергли расхожие прогнозы многих зарубежных экспертов о взрыве "пороховой бочки Евразии", судьбе failed state. Огромную роль в укреплении и сохранении мира и стабильности сыграла эффективная работа Ассамблеи народа Казахстана. Мы никогда и никого не выделяли по этническому признаку, создавая для всех равные условия и возможности для развития. Поэтому наша межэтническая политика признана во всем мире. Мы должны ценить единство нашего народа. Это единственный правильный путь к успешному будущему.

Сохранение межэтнического согласия – задача не только государственных органов, но и всего общества, каждого гражданина. Мы все несем одинаковую ответственность за стабильность и благополучие в нашей стране.

Мы должны последовательно продвигать общие ценности, идеи, объединяющие наш народ. Они должны прочно закрепиться в сознании всех граждан. В связи с этим следует разработать концепцию празднования Наурыз мейрамы и обогатить содержание замечательного праздника. Чем больше в нашем обществе будет консолидирующих ценностей, тем крепче будет наше единство.

Приоритеты дальнейшего развития

В обществе растет запрос на более активное участие в жизни страны и процессе принятия решений. Моя концепция "слышащего государства" и инициатива о создании Национального совета общественного доверия – прямой ответ на него. Он продолжает традиции великих собраний в Ордабасы, Культобе, Улытау.

Эти инициативы станут основой для дальнейшего развития гражданского общества. Этими вопросами мы занимаемся планомерно. Это результат политики, направленной на демократизацию страны, модернизацию политической системы.

Политические реформы – дело не одного дня и даже не одного года, однако затягивать их тоже нельзя. Власть должна всегда чувствовать свою ответственность перед народом. Мы переходим к выборности сельских акимов, которая позволит укрепить систему местного самоуправления, начиная с низового уровня. После этого будем проводить выборы районных акимов. Если новая система покажет свою эффективность, перейдем к выборам акимов следующего уровня.

Недопустимо, чтобы форсирование политической модернизации, популистские лозунги привели к кризису государственной системы. По опыту некоторых стран мы видим, к чему приводит резкая смена парадигмы. В нашей стране должны царить закон и порядок на основе полного соблюдения прав человека. Очевидно, что анархия и вседозволенность до добра не доведут.

Политическая система Казахстана развивается в соответствии с современными требованиями. Предстоящие выборы в Мажилис являются важным шагом на пути развития многопартийного Парламента. В стране действуют партии, стоящие на различных идеологических платформах: консервативных, либеральных, патриотических, социалистических и так далее. Это естественный процесс. Политический плюрализм содействует развитию и укреплению государства эволюционным путем. Различные политические силы нашей страны объединяет одна общая ценность – священная Независимость.

Наша цель – оставить следующему поколению сильное государство с мощной экономикой и прочными духовно-нравственными устоями. Чтобы Казахстан продолжил свое движение вперед, мы должны воспитать его в духе патриотизма и преданности национальным интересам.

ХХІ век – это эпоха новых знаний и технологий. Каждый человек может повысить свою конкурентоспособность, только непрерывно совершенствуя себя, осваивая новые профессии и постоянно адаптируясь к велениям времени. Знания и технологии являются главными двигателями прогресса страны. Абай говорил, что человек может добиться успеха только благодаря своему разуму, знаниям, совести и характеру, думать иначе – великая глупость.

За годы Независимости выросла целая плеяда молодых талантливых казахстанцев, получивших признание во всем мире. Они формируют современный культурный облик Казахстана. Они представляют нашу страну на международной арене, олицетворяют ценности Независимости. Они – наша "мягкая сила" (soft power). Мы обязаны заботиться и поддерживать каждого из них.

В эпоху глобализации весь мир стал, по сути, одной "большой деревней". Для наших амбициозных юношей и девушек уже стало нормой стремиться получить образование в лучших вузах мира. Некоторые из них остаются там. В связи с этим возникают опасения, что из страны уезжает талантливая молодежь. Но я уверен, что наши молодые сограждане вернутся на Родину, обогащенные новыми знаниями и опытом, или же будут достойно представлять интересы Казахстана за рубежом.

В народе говорят: "Имея возможности, путешествуй и познавай мир". В свое время Елбасы отправился в Украину, где приобрел важный трудовой опыт, получил бесценные знания и навыки. Я тоже поехал в Москву на учебу, работал в других государствах. Многие из наших современников, как и сегодняшняя молодежь, учились в разных городах Советского Союза. Однако подавляющее большинство не осталось там навсегда. Они вернулись домой, трудились во имя своей Родины.

Поэтому не стоит беспокоиться о том, что мы потеряем молодежь. Наша задача – воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и направлять их усилия на благо страны, где бы они не находились. Например, для наших соотечественников, работающих в самых продвинутых компаниях развитых стран мира, должны быть созданы условия для передачи опыта и знаний своим ровесникам в Казахстане.

Не вся талантливая молодежь стремится уехать за границу. В стране растет число высококвалифицированных и хорошо образованных молодых людей. Многие из них в перспективе войдут в когорту новых прогрессивных руководителей страны. Президентский кадровый резерв, созданный по моей инициативе, – яркое тому подтверждение. На следующем этапе проекта особое внимание мы уделим отбору лидеров, ориентированных на потребности общества. Каждый находящийся у власти прежде всего должен руководствоваться национальными интересами.

"Пока молодой – работай", – говорит наш народ. Молодежь во все времена является генератором новых идей, движущей силой позитивных изменений. Поэтому мы должны направить этот созидательный потенциал подрастающего поколения в нужное русло и эффективно использовать его. В связи с этим следует активизировать деятельность Молодежного совета при Президенте. Мы сделаем его эффективной площадкой для привлечения образованной и активной молодежи. Помимо этого, я предлагаю учредить грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" в поддержку молодых талантливых казахстанцев.

Все, что мы делаем, мы делаем ради будущих поколений. Проводя государственную политику, мы глубоко осознаем свою ответственность перед будущим. Мы всегда будем придерживаться этой позиции. Несомненно, самые великие свершения достигаются благодаря безграничной любви к Родине. Настоящий патриотизм – это не громкие лозунги, а каждодневное служение своей стране и своему народу.

Человек не рождается патриотом. Он становится им, получая соответствующее образование и воспитание, социализируясь и формируя свою гражданскую идентичность. Человек, который чувствует, что его личные цели и интересы созвучны общественному благу, и видит свой вклад в развитие страны, обретает настоящее счастье.

Великий сын нашего народа Алихан Букейханов говорил: "Служение нации зависит не столько от знаний, сколько от характера". Мы должны работать вместе, чтобы проникнуться подлинным духом патриотизма и еще больше укрепить нашу священную Независимость.

Хочу обратиться ко всем согражданам, особенно к молодежи: цените наш необъятный Казахстан, нашу священную Родину, где вы можете воплотить в жизнь все ваши заветные мечты и смелые планы, добиться успеха! Я верю в созидательную силу казахстанского патриотизма.

Независимость государства – это не просто декларация. Построение подлинной Независимости – это каждодневный кропотливый труд, выверенная и последовательная политика. Мы сохранимся как нация в глобальном мире, только имея сильное и независимое государство. Мы должны твердо придерживаться этой непреходящей истины. "Независимость превыше всего!" – эти слова должны стать нашим девизом.

Пусть сакральная основа нашей нации – Независимость – освещает нам путь к новым великим свершениям!

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