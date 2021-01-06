День архивиста появился в Казахстане
Он отмечается 22 декабря.
Фото : novostipmr.com6 января 2021, 14:04
Правительство Казахстана приняло постановление от 22 декабря 2020 года, которым внесло дополнения в постановление "О праздниках в Республике Казахстан", передает zakon.kz.
Согласно документу, опубликованному на сайте primeminister.kz, дополнен перечень праздничных дат пунктом следующего содержания: "48. День архивиста – 22 декабря".
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
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