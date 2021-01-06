Нашли повешенным пропавшего после Нового года подростка в Алматы
Парня нашли повешенным под мостом. Причина такого шага не сообщается.
Фото : lviv.24tv.ua6 января 2021, 14:05
В Алматы 1 января пропал подросток, его нашли мертвым, передает zakon.kz.
16-летний парень 1 января около 10.00 часов ушел из дома в Жетысуском районе в неизвестном направлении и пропал. Его поисками занимались волонтеры, полиция, спасатели. 4 января подростка нашли мертвым.
Сообщается, что это суицид - парня нашли повешенным под мостом. Причина такого шага не сообщается.
Волонтеры lider.kz выражают соболезнования семье погибшего.
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