Изменился "порог достаточности" для снятия пенсионных на жилье

На сегодня "порог достаточности" актуализирован и получился чуть выше прежних сумм.

На сайте ЕНПФ опубликована инструкция, как проверить доступную сумму для возможного снятия своих пенсионных накоплений. А также опубликована таблица с рассчитанным "порогом достаточности" на каждый возраст, передает zakon.kz.

Как сообщалось раньше, не каждый казахстанец сможет снять часть пенсионных на покупку жилья или лечение. Эта услуга доступна тем, у кого на определенный возраст имеется сумма пенсионных накоплений не ниже "порога достаточности", который просчитан на каждый возраст. Отмечалось, что он будет пересчитываться для новых получателей, исходя из складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер минимальной выплаты и т.д.).

Какой должна быть минимальная сумма накоплений, чтобы можно было рассчитывать на снятие части средств

Стоит отметить, что таблица с "порогом достаточности" уже предлагалась раньше, когда разрабатывались правила. На сегодня "порог достаточности" актуализирован и получился чуть выше прежних сумм.

Если в вашем возрасте на вашем пенсионном счете есть указанная минимальная сумма с превышением, то вы можете проверить, сколько можно снять средств.

Как это сделать?

Информацию о сумме пенсионных накоплений, доступной для целевого использования, и данные о состоянии пенсионных накоплений можно получить следующими способами:

1. Через сайт ЕНПФ и Личный кабинет вкладчика. Для этого необходимо ввести ИИН и пароль, либо иметь электронно-цифровую подпись (ЭЦП).

Есть дополнительный ресурс cabinet.enpf.kz/porog, на котором можно получить информацию о состоянии пенсионных накоплений: остаток на пенсионном счете, пороговая сумма, сумма доступная для изъятия. Для получения информации необходимо только подписание ключом ЭЦП. ЭЦП можете получить на сайте Национального удостоверяющего центра.

2. Информация о состоянии пенсионных накоплений доступна на сайте egov.kz и через мобильное приложение eGov mobile. Для этого пользователям необходима электронно-цифровая подпись (ЭЦП).

На сайте egov.kz для удобства пользователей услуга "Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда" отображена на главной странице в разделе "Популярные услуги".

В мобильном приложении eGov mobile необходимо перейти в раздел "Услуги", далее "Трудоустройство и занятость", после чего необходимо нажать на вкладку "Информация о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда". Услуга будет обрабатываться в течение 4 часов.

3. Получить сведения о сумме, доступной для целевого использования, можно также с помощью телеграм-бота @enpf.

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