Штрафы за шумный глушитель и грязные выхлопы повысят в 5 раз в Казахстане

Новые штрафы начнут действовать с 1 июля 2021 года.

Согласно закону "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии" в Казахстане с 1 июля 2021 года в 5 раз вырастут штрафы за грязные выхлопы и использование шумного глушителя, передает zakon.kz.

Так, поправка статьи 334 кодекса "Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов (технических нормативов) содержания загрязняющих веществ в выбросах" предусматривается, что за грязные выхлопы и шумные глушители владельцев авто будут в первый раз предупреждать или штрафовать на 10 МРП (29 170 тысяч тенге).

При повторном нарушении в течение года предусмотрен штраф в 20 МРП (58 340 тенге).

В настоящее время сумма штрафа для физических лиц составляет 2 МРП, при повторном нарушении — 5 МРП.

Для юридических лиц штраф составит в размере 100 МРП (291 700 тенге), при повторном нарушении – 200 МРП (583 400 тенге).

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