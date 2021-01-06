Горячие новости
Читайте также

Два человека пострадали в ДТП с пятью машинами в Алматы

Столкнулись четыре авто и манипулятор.

Фото : Zakon.kz6 января 2021, 15:50

Массовое ДТП с участием четырех авто и манипулятора произошло в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

Авария произошла по улице Бекмаханова в восточном направлении, за развязкой с Капшагайским мостом. Первыми столкнулись Toyota Mark II и Toyota Chaser. Водитель Mark II перестраивался со средней полосы на правую, но поздно заметил обгоняющий его Chaser. После столкновения оба водителя потеряли управление: Mark II откинуло в попутно едущую Hyundai Elantra, а Chaser – в припаркованный манипулятор Hino. После иномарка с опорной лапой манипулятора вылетела на проезжую часть, где столкнулась с BMW 5.

В результате ДТП водитель и пассажир Chaser получили переломы, их госпитализировали.

Все автомобили двигались в попутном направлении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты