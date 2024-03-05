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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Таразе

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Таразе , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 19:18 Фото: Zakon.kz
Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и столкнулся с несколькими авто в Таразе. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП Жамбылской области, 5 марта в Таразе водитель пассажирского автобуса, следуя по проспекту Абая в направлении улицы Фурманова, не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с попутно движущимися авто марок Nissan 350Z и Kia Rio, после чего врезался в автомобиль Toyota Highlander, припаркованный на автостоянке школы.


"В результате ДТП пострадали водитель автомашины Toyota Highlander и трое пассажиров общественного транспорта. Погибших и тяжело раненых нет", – сообщили в ДП Жамбылской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

2 марта в Шымкенте автомобиль на большой скорости влетел в дерево. В результате ДТП серьезно пострадали три человека. 

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