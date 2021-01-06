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Полиция проверяет фото Торегали Тореали с мертвым животным

Будет дана правовая оценка, говорится в сообщении.

Фото : Instagram: toregalitoreali6 января 2021, 16:06

Полиция Алматинской области проверяет фото певца Торегали Тореали с убитым животным, передает zakon.kz.

В настоящее время Департаментом полиции Алматинской области устанавливаются обстоятельства дела. По результатам проверочных мероприятий непременно будут приняты меры воздействия в соответствии с действующим законодательством. Будет дана правовая оценка, - говорится в сообщении полиции.

25 декабря популярный певец опубликовал на своей странице в Instagram фото на природе и подписал ее стихотворением. На снимке он сидит с животным, которое он держит за шкирку. По-видимому зверь мертв.

Пользователи осудили певца.


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