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Сильный мороз ожидается в трех областях Казахстана 

Также ожидается метель.

Фото : naturae.ru6 января 2021, 16:15

Седьмого января в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью сохраняется сильный мороз местами 40 градусов.

В Карагандинской области ночью местами ожидается сильный мороз 37 градусов. Вероятность шторма 70-75 %.


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