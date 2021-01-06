Почему путешественникам не нужно прививаться от COVID-19, объяснили в ВОЗ

Речь идет лишь о вакцине, разработанной фармкомпанией Pfizer.

Всемирная организация здравоохранения обнародовала перечень основных рекомендаций при проведении вакцинации от коронавируса, передает zakon.kz.

Как сообщает "Российская газета", пока речь идет лишь о разработанной фармкомпанией Pfizer в партнерстве с BioNTech вакцине. Но в стратегической группе по вакцинации ВОЗ заявили, что до конца января рассмотрят и подготовят рекомендации еще по двум вакцинам. Всего на рассмотрение экспертов подано 15 заявок от разработчиков вакцинных препаратов из разных стран.

На текущий момент в перечень для использования в чрезвычайной ситуации включена одна вакцина, разработанная Pfizer в партнерстве с BioNTech, - отметил глава ВОЗ Тедрос Габреисус на брифинге во вторник.

По его словам, к вакцинации населения приступили уже в 30 странах, всего же в программу солидарности COVAX по распространению и обеспечению вакцин против COVID-19 вошли 90 государств. Он надеется, что широкая вакцинация сдержит распространение коронавирусной инфекции.

Также на брифинге были представлены рекомендации, подготовленные Стратегической консультативной группой экспертов по иммунизации. Они будут опубликованы в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ после утверждения руководством организации.

Ниже перечислены несколько важных рекомендаций, сформулированных экспертами ВОЗ:

- они подтвердили схему проведения прививки – обязательное введение двух доз вакцины с интервалом 21-28 дней. При этом допускается возможность увеличения интервала до шести недель с учетом представленных дополнительных данных. В ВОЗ считают, что увеличение времени между первой и второй прививками в условиях дефицита вакцин поможет привить на первом этапе больше людей.

- эксперты подтвердили, что сведения о безопасности заразиться после введения первой дозы вакцины отсутствуют. Поэтому не идет речь об отказе от введения второй, бустерной (усиливающей протективный эффект) дозы препарата.

- в ВОЗ подчеркивают, что вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech должна осуществляться только в условиях, где обеспечена возможность принять экстренные меры. То есть получившие вакцину люди должны некоторое время оставаться под наблюдением медработников, а в прививочном центре должны иметься препараты для вывода пациента из анафилактического шока. Причина – известны случаи возникновения после прививки анафилактической реакции (опасное поствакцинальное осложнение, требующее немедленной медицинской помощи).

- переболевшим более шести месяцев назад COVID-19 рекомендовано предложить вакцинацию, а те, кто болел позже – имеют естественную защиту от инфекции. Поэтому в условиях ограниченного количества вакцины их можно сейчас не прививать, а сделать это позже.

- в ВОЗ не рекомендует вакцинировать путешественников, отправляющихся в другие страны. Это связано с нехваткой вакцины и ее неравномерным распределением между странами.

В период ограниченных поставок и дефицита мы говорим, что обеспечение равного доступа к вакцинации особенно важно, - отметили представители ВОЗ.

Также они подчеркнули, что все перечисленные рекомендации сделаны исходя из имеющейся ограниченной информации. Так, до сих пор не ясно, насколько длительным будет защитный эффект вакцинации. Непонятно влияние вакцины на детей. Нет данных об использовании вакцины против COVID-19 совместно с другими вакцинами. Поэтому рекомендации являются временными и будут корректироваться по мере поступления новых данных.

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