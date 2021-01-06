Горячие новости
Читайте также

В Атырауской области назначен восьмой по счету главный санврач

Им стал уроженец Западно-Казахстанской области Мадениет Танауов.

Фото : kursiv.kz6 января 2021, 17:57

В Атырауской области назначили нового главного санврача - руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает zakon.kz.

Им стал уроженец Западно-Казахстанской области Мадениет Танауов, пишет azh.kz.

Мадениет Танауов родился в 1971 году, в 1997-м окончил КазНМУ им С. Д. Асфендиярова (санитарно-гигиенический факультет). До нынешнего назначения работал главным санитарным врачом Уральска.

Его предшественник Амантай Жумагалиев вернулся на свою прежнюю должность заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области.

С начала пандемии COVID-19 в Атырауской области это уже восьмой по счету главный санврач.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты