Горячие новости
Читайте также

Девушка в красном платье покорила заледеневший Капчагай

До этого Ксения сняла красивые видеоролики своего катания на озере Каинды и Большом Алматинском озере.

Фото : кадр из видео6 января 2021, 19:05

Девушка прокатилась на коньках в красивом красном платье по льду Капчагайского водохранилища, передает zakon.kz.

Надеялись на прозрачный лед, но думаю и без него получилась! Красивейшее платье от … Жду вашей поддержки, чтобы согреться, а то замёрзла ужасно! – написала к видеоролику Ксения Панкратова у себя на странице в instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ????KSENIYA????PANKRATOVA???? (@pankratova__k)

До этого девушка сняла красивые видеоролики своего катания на озере Каинды и Большом Алматинском озере.

"Покажи, где на самом деле живет "Борат"! Пусть во всем мире узнают, что за прекрасная страна находится в сердце Азии", - такой надписью она сопроводила видео танца на БАО.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты