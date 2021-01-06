Девушка в красном платье покорила заледеневший Капчагай
До этого Ксения сняла красивые видеоролики своего катания на озере Каинды и Большом Алматинском озере.
Фото : кадр из видео6 января 2021, 19:05
Девушка прокатилась на коньках в красивом красном платье по льду Капчагайского водохранилища, передает zakon.kz.
Надеялись на прозрачный лед, но думаю и без него получилась! Красивейшее платье от … Жду вашей поддержки, чтобы согреться, а то замёрзла ужасно! – написала к видеоролику Ксения Панкратова у себя на странице в instagram.
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До этого девушка сняла красивые видеоролики своего катания на озере Каинды и Большом Алматинском озере.
"Покажи, где на самом деле живет "Борат"! Пусть во всем мире узнают, что за прекрасная страна находится в сердце Азии", - такой надписью она сопроводила видео танца на БАО.
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