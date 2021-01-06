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Сагинтаев: Точечная застройка в Алматы прекращается

Главное — не нарушать сложившийся архитектурный образ, - аким Алматы.

Фото : inAlmaty.kz6 января 2021, 20:16

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе онлайн-встречи обсудил с представителями строительных компаний, профильной ассоциации и финансовых организаций перспективы развития строительного рынка города, сообщает zakon.kz.

По данным акима, в правилах будет указано, что собственники участков в историческом центре смогут благоустроить в соответствии с пожеланиями жителей, возвести детские площадки или общественные пространства. Главное — не нарушать сложившийся архитектурный образ. В случае отказа участки будут выкуплены у застройщиков в собственность города.

Будут определены границы исторического центра, а также отдельные зоны в других районах города, на которые будут распространяться правила, — в микрорайонах, спальных районах. Предусматривается определение исторически значимых объектов, возле которых любое строительство будет возможно только после общественного обсуждения.

В правилах будет учтена плотность застройки и высота зданий в зонах особого градостроительного регулирования. Кроме того, будут прописаны требования по улучшению аэрационного режима, озеленению, сохранению и повышению комфортности городской среды, оформлению фасадов для сохранения исторического облика города.


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