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8 января могут начать прием заявок на досрочное снятие пенсионных

Председатель правления Отбасы банка уточнила, что ограничений по времени на использование пенсионных отчислений нет.

Фото : gov.kz6 января 2021, 22:41

Онлайн-портал по приему заявок на досрочное изъятие пенсионных накоплений из ЕНПФ может заработать 8 января, передает zakon.kz.

Об этом сообщила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что 5 января ими была получена лицензия Агентства по финансовому регулированию на открытие и ведение специальных текущих счетов по использованию единовременных пенсионных выплат. И что они стали первым банком, получившим эту лицензию.

Если сегодня все документы, нормативно-правовые акты будут завершены и подписаны, то 8 января мы планируем стартовать, - отметила она.

Ляззат Ибрагимова уточнила, что ограничений по времени на использование пенсионных отчислений нет.

Не надо всем 8 января бежать к нам. Это же не сапоги покупать. К решению жилищных вопросов нужно подойти взвешено. Я понимаю тех, кто выплачивает ипотеку, но остальным лучше подать заявление позже. Тогда и сумма, доступная к изъятию будет больше.


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