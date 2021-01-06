Бабушка привела рожать 13-летнюю внучку - история о рабстве

Шесть лет в рабстве и регулярное насилие. Шокирующие подробности жизни в неволе рассказала 18-летняя девушка, родившая двух детей от своего истязателя, сообщает zakon.kz.

Она просит называть себя Даной и рассказывает, что переехала в Казахстан вместе с матерью и бабушкой в 12-летнем возрасте. Они познакомились с молодым бизнесменом, который предложил им работу и предоставил крышу над головой, передает Первый канал "Евразия".

Жили они в доме его родителей. Вскоре, когда девочка осталась наедине с предпринимателем, он ее изнасиловал, рассказала руководитель общественного фонда, куда обратилась девушка.

"Подошел его отец и сказал бабушке: "Замолчи. Ты кто такая? Беженка, живешь у нас без документов. Кому вы нужны? Убьем тебя, порубим, собакам отдадим, никто и не вспомнит".

По словам Даны, насилию она подвергалась в течение 6 лет, как сексуальному, так и физическому. За это время она родила 2 детей. Дочери сейчас 4 года, а мальчик, к сожалению, умер вскоре после рождения.

С его стороны были сексуальные потребности в ее отношении. Она не хотела вступать с ним в половой контакт. Даже были моменты, когда он ее избивал за то, что она отказывается. И та мама ее ругала. Ну что ты, видишь он мучается".

Дана несколько раз пыталась сбежать. Удачной оказалась попытка в конце прошлого года. Только после этого в полиции завели уголовное дело и задержали парня. Однако мать обвиняемого утверждает, что связь между ее сыном и Даной была по обоюдному согласию, а про свой возраст девушка им солгала.

В тот момент, я думала, ей 17 лет. А бабушка после, когда дело подходило к роддому, сказала что ей 13 будет, но у нас в роду есть. Ее мама вышла замуж за араба, у них положено.

Я ей говорю: "У нас не Арабстан же, у нас Казахстан".

Она говорит, ты чего так боишься. Бабушка все знала. Когда он с ней был, бабушка дала согласие.

Друг обвиняемого, который некоторое время жил по соседству, рассказывает, что насильно Дану никто не удерживал. Четыре года она прожила с обвиняемым добровольно. А на протяжении последних двух лет они живут раздельно и тесных отношений между ними нет.

Жили они вместе на квартирах. 3-4 квартиры поменяли добровольно. Никто ее не удерживал. Она ни в чем не нуждалась. Он ее одевал, обувал, кормил. Она не готовила даже, дома не убиралась.

Сейчас Дане с дочерью помогают общественники. Но они говорят, что опасаются за жизнь матери и ребенка, и просят государство взять их под опеку. Подробности произошедшего будут установлены в ходе следствия и назначенных экспертиз.