Демонстранты ворвались в Капитолий - в Вашингтоне введен комендантский час

Для разгона протестующих полиция использует слезоточивый газ и оружие нелетального действия. Есть раненые.

Демонстранты прорвали кордон полиции на Капитолии, в результате чего Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, сообщает zakon.kz.

Продолжаются столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Протестующие прорвали оцепление и вошли в одно из зданий комплекса конгресса. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые, передает телеканал Fox News.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

They are storming DC!

Trump supporters just tore down some barriers at the Capitol in Washington, DC #StopTheSteal #WashingtonDC pic.twitter.com/ZkJal7SM9g — Kitty Boomhauer (@KBoomhauer) January 6, 2021

На митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. начавшаяся демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.

Patriots facing off the Capitol Police after pushing through barricades at the United States capitol. #WashingtonDC #DCProtest pic.twitter.com/2VR7O3CWJe — Kitty Boomhauer (@KBoomhauer) January 6, 2021

Мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.

Ситуация у Капитолия меняется каждую минуту. В соцсетях появились информация, что кто-то сообщил о бомбе, якобы заложенной в здании конгресса, официально это пока никто не подтвердил.

They just put up a cross in front of the capitol building pic.twitter.com/0LrGQ5zj9e — Anna Timmer (@VeritasSola) January 6, 2021

6 января в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на президентских выборах.

По последним данным, сторонники Трампа в зале заседаний Сената. Вице-президента Пенса эвакуировали из Капитолия в "безопасное место".

