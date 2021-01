Сторонники Трампа пошли на штурм Капитолия в Вашингтоне

В Конгрессе США началось заседание, на котором объявят формальные итоги президентских выборов. Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся перед зданием Капитолия, снесли металлические ограждения и попытались прорваться внутрь, сообщает zakon.kz.

Они снесли металлические ограждения и попытались прорваться внутрь, передает телеканал NBC News.

Протестующим удалось ворваться в здание Капитолия и окружить зал сената. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Лэнкфорд в своем Twitter.

Protesters have charged the Capitol and have surrounded the Senate chamber. They have asked us to stay inside.

Hundreds of Trump supporters have stormed the barricades at the back of the Capitol and are marching toward the building. pic.twitter.com/68nB7QyiP9