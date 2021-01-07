Сторонники Трампа пошли на штурм Капитолия в Вашингтоне

Протестующим удалось ворваться внутрь и окружить зал сената.

В Конгрессе США началось заседание, на котором объявят формальные итоги президентских выборов. Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся перед зданием Капитолия, снесли металлические ограждения и попытались прорваться внутрь, сообщает zakon.kz.

Они снесли металлические ограждения и попытались прорваться внутрь, передает телеканал NBC News.

Протестующим удалось ворваться в здание Капитолия и окружить зал сената. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Лэнкфорд в своем Twitter.

Protesters have charged the Capitol and have surrounded the Senate chamber. They have asked us to stay inside. — Sen. James Lankford (@SenatorLankford) January 6, 2021

Hundreds of Trump supporters have stormed the barricades at the back of the Capitol and are marching toward the building. pic.twitter.com/68nB7QyiP9 — Rebecca Tan (@rebtanhs) January 6, 2021

Полиция распорядилась эвакуировать библиотеку конгресса и соседнее офисное здание.

В Капитолии началось заседание Конгресса — его члены должны официально подсчитать голоса коллегии выборщиков и утвердить избранного президента, демократа Джо Байдена. С этим согласны не все республиканцы, а сам Трамп на митинге перед сторонниками заявил, что не признает свое поражение и "никогда не сдастся". В Конгрессе уже высказали первые возражения против утверждения итогов выборов, после этого вице-президент США Майк Пенс объявил, что заседание прекращается. Палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование.

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