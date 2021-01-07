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Сторонники Трампа пошли на штурм Капитолия в Вашингтоне

Протестующим удалось ворваться внутрь и окружить зал сената.

Фото : The Japan Times; twitter7 января 2021, 01:03

В Конгрессе США началось заседание, на котором объявят формальные итоги президентских выборов. Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся перед зданием Капитолия, снесли металлические ограждения и попытались прорваться внутрь, сообщает zakon.kz.

Они снесли металлические ограждения и попытались прорваться внутрь, передает телеканал NBC News.

Протестующим удалось ворваться в здание Капитолия и окружить зал сената. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Лэнкфорд в своем Twitter.

Полиция распорядилась эвакуировать библиотеку конгресса и соседнее офисное здание.

В Капитолии началось заседание Конгресса — его члены должны официально подсчитать голоса коллегии выборщиков и утвердить избранного президента, демократа Джо Байдена. С этим согласны не все республиканцы, а сам Трамп на митинге перед сторонниками заявил, что не признает свое поражение и "никогда не сдастся". В Конгрессе уже высказали первые возражения против утверждения итогов выборов, после этого вице-президент США Майк Пенс объявил, что заседание прекращается. Палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование.


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