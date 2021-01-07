Протесты в США. Прямой эфир

Байден выступил с обращением к нации.

Конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально подтвердив результаты голосования выборщиков, сообщает zakon.kz.

По итогам выборов победу одержал Джо Байден, набрав 306 голосов против 232 за Дональда Трампа. Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Демонстранты прорвали кордон полиции на Капитолии, в результате чего Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона.

Байден выступил с обращением к нации. Он говорил о том, что демократия хрупка и ей нужны лидеры, которые готовы ее защищать. А не думать о своих личных интересах.

Он также отметил, что американскую систему всегда ценили в мире за свободу, а теперь она под угрозой. И что думают люди по всему миру, смотря на этот мятеж? Что думают другие американцы?

Смотрите Live стрим телеканала NBC у нас на сайте:

Прямой эфир Global news:

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!