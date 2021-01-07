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Байден назвал происходящее в Вашингтоне мятежом. Трамп ответил видеообращением

Протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы.

Фото : rbc7 января 2021, 03:45

Избранный президент США Джо Байден заявил, что протесты у здания Капитолия в Вашингтоне являются мятежом. По его словам, действующий американский лидер Дональд Трамп должен потребовать прекращения беспорядков.

Об этом Байден заявил в своём видеообращении.

Байден призвал протестующих «отступить и дать дорогу демократии».

«Я призываю президента Трампа сейчас выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады», — сказал он.

Трамп в свою очередь опубликовал видеобращение протестующим на своей странице в Twitter.

«Я знаю вам больно, неприятно. У нас прошли выборы, которые были украдены… но вы должны идти домой сейчас, сейчас нам нужен мир… мы не хотим, чтобы кто-то пострадал… мы не должны играть на руку этим людям, мы должны сохранить мир, так что идите домой», — заявил он.

Ранее в Вашингтоне между сторонниками Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената. Согласно последним данным, демонстрантов уже вытеснили из крыла Капитолия, где располагается сенат.


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