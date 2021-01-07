Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством

Вечные духовные ценности объединяют представителей всех религий и этносов нашей страны - Елбасы.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Рождества, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю православных христиан и всех казахстанцев со светлым праздником Рождества Христова!

На протяжении многих веков он символизирует мир, добро, любовь и милосердие. В нем заложена большая созидательная сила, надежда и гармония.

Рождество и другие религиозные праздники, отмечаемые в Казахстане, приносят в нашу жизнь оптимизм, духовность и толерантность. В эти благостные дни сердца людей наполняются самыми высокими чувствами, пробуждается потребность помогать нуждающимся, делиться теплом и заботой с ближними.

Вечные духовные ценности объединяют представителей всех религий и этносов нашей страны. Они служат прочной основой мира, стабильности и единства, способствуют динамичному развитию Казахстана.

В светлый день Рождества искренне желаю всем счастья, благополучия и крепкого здоровья!", - пожелал Назарбаев.

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