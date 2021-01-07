Сколько казахстанцев заболело коронавирусом перед Рождеством
810 человек выздоровели.
За прошедшие сутки зарегистрированы 775 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.
Всего в стране подтверждено 159 819 случаев, из них:
в ВКО - 19122 (+42),
в городе Алматы - 19138(+105),
в городе Нур-Султан - 19013(+122),
в Атырауской области - 14066(+75),
в Карагандинской области - 12298(+30),
в ЗКО - 9439(+32),
в Павлодарской области - 9578(+75),
в СКО - 8967(+56),
в Костанайской области - 7912(+59),
в Акмолинской области - 7599(+60),
в Алматинской области - 7420(+61),
в городе Шымкент - 5537(+12),
в Жамбылской области - 5077(+15),
в Мангистауской области - 3771(+5),
в Актюбинской области - 3729(+8),
в Туркестанской области - 3728(+11),
в Кызылординской области - 3425(+7).
810 человек выздоровели.
На 7 января лечение от КВИ продолжают получать 22 918 человек (10 681 КВИ+ и 12 020 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 208 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 710 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 286 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 51 пациент;
- на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.
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