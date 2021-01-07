Алматинцев попросили реже выходить из дома

При первых симптомах нужно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев озвучил статистику по COVID-19, передает zakon.kz.

Так, в Алматы с начала пандемии зарегистрировано 19 138 случаев КВИ. За последние сутки выявлено 105 новых случая.

Выздоровевших на данное время 17 638 человек, что составляет 90% от всех случаев заразившихся.

По его словам, своевременно принятые решения, направленные на борьбу с коронавирусом, дают свой результат. Снизилась загруженность инфекционных стационаров: сегодня занята 1 261 койка, при этом 68% от общего количества или 5 145 коек находятся в резерве. В настоящее время в сутки в среднем госпитализируются от 40 до 50 пациентов.

Общее число умерших от коронавируса за период пандемии - 389 человек, показатель смертности на 1 000 человек составил 0,2%. В разрезе регионов Алматы занимает 5-е место после г. Нур-Султан, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Средний возраст скончавшихся - 65-80 лет.

Реанимационные отделения заняты на 50%. При начальном количестве 80 реанимационных коек, пришлось увеличить их до 110. Отмечено, что среди инфицированных КВИ значительно выросло количество больных со множеством сопутствующих заболеваний. На каждого больного приходилось 4-5 тяжелых осложненных патологий, обострение которых может привести к смерти.

Хотелось бы убедительно попросить горожан реже выходить из дома, не посещать многолюдные места, не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться за квалифицированной медицинской помощью, - сказал Табынбаев.

Он напомнил, что сегодня госпитализация пациентов в ковидные клиники осуществляется строго через службу скорой неотложной медицинской помощи.

В работе скорой помощи наблюдается снижение нагрузки, уменьшилось количество обращений с КВИ и пневмониями на 69%.

Справочно: если в период с 15 июня по 5 июля 2020 года в г. Алматы на пике было в сутки 8 000 обращений, 5 000 вызовов, то сегодня 2 500 обращений, 1 700 вызовов.

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