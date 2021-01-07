Елка упала из-за сильного ветра в Актау. Видео
Обошлось без пострадавших.
Фото : Facebook7 января 2021, 12:09
Из-за сильного ветра, на главной площади города Актау, упала елка, передает zakon.kz.
Видеозапись опубликовал житель города Азамат Сарсенбаев в Facebook.
В ночь на четверг в городе Актау порывы ветра достигли 15–20 м/с, из-за чего в центре города упала установленная новогодняя елка. В результате инцидента никто не пострадал, - сообщил он.
Работы по демонтажу проведут сотрудники отдела ЖКХ города.
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