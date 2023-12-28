Главную новогоднюю елку в Актау снесло ветром

Конструкция не выдержала сильного ветра и рухнула на землю. Очевидцы засняли видео падения елки на набережной у амфитеатра в Актау, сообщает Zakon.kz.

Судя по кадрам, снятым жителями Актау, вокруг елки в этот момент людей не было. Никто не пострадал.

Как сообщили в Актауском городском акимате, после того, как ветер утихнет, специалисты переустановят елку.

"Из-за того, что вокруг площади амфитеатра нет строительных объектов или зданий – порывы ветра ощущаются очень сильно. При установке елки были соблюдены все технические требования. Работы по переустановке елки со стороны подрядного учреждения проведут после стабилизации погоды. Приносим извинения за причиненные неудобства", – прокомментировал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Жанболат Жакипов.

Ранее сообщалось о том, что на центральной площади в селе СКО сгорела праздничная елка. Тем временем, в Алматы хулиганы опрокинули елку и разгромили новогодние украшения. Вандалов ищет полиция.