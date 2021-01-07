Горячие новости
Читайте также

Бекшин ответил, есть ли у алматинцев коллективный иммунитет

На данный момент было проведено всего 5200 исследований на наличие антител.

Фото : Pixabay7 января 2021, 12:40

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, выработался ли у алматинцев коллективный иммунитет, передает zakon.kz.

По его словам, на данный момент было проведено всего 5200 исследований на наличие антител.

Этого крайне недостаточно для того, чтобы объективно сказать сколько у нас заражено. Для города с двухмиллионным населением нужно получить не менее 200 тысяч исследований. Это предварительные исследования, поэтому по ним заключения нельзя делать и заявлять, что население имеет коллективный иммунитет. На сегодня из 5200 исследований получен результат, что 55% имеют антитела. Но это выборочное исследование, - сказал он.

Он привел в пример Турцию, где власти провели 4 млн исследований на антитела при населении в 80 млн человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты