В Павлодаре десятки домов остались без отопления в сильный мороз
На тепловых сетях было обнаружено повреждение.
Фото : instagram7 января 2021, 17:32
Утром 7 января в Павлодаре произошло повреждение на тепловых сетях по улице Центральная, передает zakon.kz.
Об этом сообщается в официальном Instagrаm акимата города.
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По информации акимата Павлодара, повреждение произошло в 8 часов утра.
В настоящее время место повреждения определено и специалисты ТОО "ПТС" приступили к устранению аварийной ситуации. Приносим извинения за предоставленные неудобства, - говорится в сообщении акимата.
Также в акимате сообщили о еще одном повреждении на пересечении Назарбаева и Чокина. Оно также произошло утром 7 января, в 7:00. Сообщалось, что работы на данном участке должны были быть завершены к 13 часам.
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