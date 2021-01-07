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В Павлодаре десятки домов остались без отопления в сильный мороз

На тепловых сетях было обнаружено повреждение.

Фото : instagram7 января 2021, 17:32

Утром 7 января в Павлодаре произошло повреждение на тепловых сетях по улице Центральная, передает zakon.kz.

Об этом сообщается в официальном Instagrаm акимата города.

По информации акимата Павлодара, повреждение произошло в 8 часов утра.

В настоящее время место повреждения определено и специалисты ТОО "ПТС" приступили к устранению аварийной ситуации. Приносим извинения за предоставленные неудобства, - говорится в сообщении акимата.

Также в акимате сообщили о еще одном повреждении на пересечении Назарбаева и Чокина. Оно также произошло утром 7 января, в 7:00. Сообщалось, что работы на данном участке должны были быть завершены к 13 часам.

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Публикация от Это Павлодар, детка ????????‍♂️ (@pavlo.detka)


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