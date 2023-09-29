Можно ли переоборудовать систему отопления в жилом доме

Можно ли производить переоборудование системы теплоснабжения внутри жилого дома, рассказали в АО "Алматинские тепловые сети", передает Zakon.kz.

Как пояснили в компании, установка, замена или перенос инженерных сетей попадают под понятие "переустройство". В случае отсутствия разрешительных документов переустройство считается самовольным. Самое важное, это может нарушить систему теплоснабжения всего дома и соответственно влияет на его качество.

Между тем все чаще жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемой качества теплоснабжения. Одной из причин является переоборудование системы отопления внутри квартиры, радиаторы переносят на балконы (увеличивая отапливаемую площадь), увеличивают секции отопительного прибора и так далее.

В этот момент никто не задумывается о том, что, перенося отопительный прибор, житель нарушает всю систему теплоснабжения дома, которая была спроектирована при строительстве дома.

"Вопрос переоборудования системы теплоснабжения также оговаривается в Правилах пользования тепловой энергией, где говорится, что в целях обеспечения устойчивой работы системы теплоснабжения потребителю не допускается: переоборудовать внутриквартирные сети, инженерное оборудование и устройство; устанавливать и/или демонтировать дополнительные секции приборов отопления, запорную и регулирующую арматуру и циркуляционные насосы; использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (слив воды из системы и приборов отопления)", – отметили в АлТС.

Если вы все же решили переоборудовать систему теплоснабжения в квартире, что необходимо для этого предпринять?

В первую очередь необходимо получить разрешение от управляющей компании (ПКСК/ОСИ), на общем собрании жильцов дома, получить согласие владельцев близь расположенных квартир на переоборудование системы теплоснабжения, разработать проект (выполняет организация имеющая лицензию на данный вид деятельности).

Кроме того, организация, которая разрабатывает проект (обращается потребитель), должна получить экспертизу, где будет указано, что он выполнен в соответствии с требуемыми нормами законодательства РК.

При этом в компании заметили, что АлТС не согласовывает проекты на систему теплоснабжения внутри дома.

"Согласно подпункту 6 пункта 10 статьи 24 закона "О естественных монополиях", пункта 7 статьи 68 закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" согласование проектов строительства наружных инженерных сетей и систем теплоснабжения с ТОО "АлТС" не требуется", – пояснили в компании.

Правоотношения между потребителем и энергопередающей организацией урегулированы правилами пользования тепловой энергией, где говорится, что "Граница эксплуатационной ответственности между потребителем и энергопередающей (энергопроизводящей) организацией в многоквартирных жилых домах, находящихся под управлением КСК, определяется по первому разделительному фланцу входных задвижек узла управления со стороны источника тепловой энергии".