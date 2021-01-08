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К инаугурации Байдена в Вашингтон введут нацгвардию

Также Капитолий оградят забором.

Фото : ria.ru8 января 2021, 01:56

На время инаугурации избранного президента США Джо Байдена вокруг Капитолия будет возведен забор, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Помогать обеспечивать безопасность будут 6200 бойцов Национальной гвардии – больше, чем обычно, сообщила в четверг журналистам мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

Забор, который пойдет вокруг Капитолия будет выставлен на время инаугурации, и силы гвардейцев, которые прибудут на место к выходным, (в количестве) 6200 человек также будут доступны на время инаугурации, - сказала она.

По словам принимавшего участие в пресс-конференции министра Сухопутных войск США Райана Маккарти, это больше, чем во время "обычной инаугурации". Он уточнил, что забор жесткой конструкции высотой около двух метров оградит территорию всего комплекса зданий Капитолия, и будет стоять как минимум 30 дней.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.


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