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Победа казахстанца попала в топ-10 лучших дебютов в UFC за 2020 год

Шавкат Рахмонов использовал "гильотину" и победил бразильского "Ковбоя" в первом раунде.

Фото : zakon.kz.8 января 2021, 07:11

Mmajunkie.usatoday.com представил топ-10 дебютных выступлений в UFC в 2020 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

В топе оказался и первый бой в промоушене казахстанского бойца Шавката Рахмонова, он идет на седьмом месте. Рахмонов бился в октябре в карде турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби, где в первом же раунде заставил сдаться бразильца Алекса Оливейру.

Шавкат Рахмонов подписал контракт с UFC в середине 2019 года. Спустя три боя он, наконец, дебютировал в промоушене на турнире UFC 254 в октябре, столкнувшись с тяжелым первым испытанием в лице Алекса Оливейры. Казахстанец блестяще выдержал испытание, показав разностороннюю манеру ведения боя, - говорится в тексте.

Рахмонов превратил защиту в победу. Шавкат использовал "гильотину" и победил бразильского "Ковбоя" в первом раунде.


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