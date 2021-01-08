В Украине начался жесткий локдаун

До 24 января в стране запрещена работа ресторанов, торговых центров, учреждений культуры и спорта.

Дополнительные карантинные меры из-за пандемии коронавируса начали действовать в Украине в пятницу, эти ограничения в стране продлятся до 24 января включительно, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее решение правительства страны принято еще 9 декабря с целью сдерживания распространения заболевания.

Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их "Зимние каникулы ради безопасности, - заявлял тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, даты ужесточенного карантина связаны с прогнозируемой на этот период вспышкой коронавируса, а также с тем, что она может совпасть с сезонной эпидемией гриппа.

В указанный период в стране, кроме введенных ранее ограничений, запрещена работа заведений общественного питания, за исключением обслуживания навынос, торгово-развлекательных центров, учреждений сферы бытового обслуживания, культуры, спортивных организаций, кроме тренировок национальных сборных команд. Приостановлено проведение массовых мероприятий, работа непродовольственных рынков. Запрещено посещение учебных заведений.

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