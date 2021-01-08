Как казахстанцев хотели обмануть при выдаче микрокредитов

В ноябре Агентством рассмотрено 1458 обращений физических и юридических лиц

Только в ноябре 2020 года банки, микрофинансовые организации и страховые компании заплатили штрафы на сумму 25 040,7 тыс. тенге. Как казахстанцев пытаются обмануть при получении кредитов, рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает zakon.kz.

В конце 2020 года деятельность Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в вопросах защиты прав потребителей была направлена на рассмотрение заявлений заемщиков об оказании содействия и принятие мер по снижению их долговой нагрузки, в том числе в рамках Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов).

В ноябре Агентством рассмотрено 1458 обращений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью финансовых организаций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, а также коллекторских агентств, что в сравнении с прошлым месяцем меньше на 7,3% (или 115 обращений).

По данным ведомства, чаще всего казахстанцы просили проверить условия банковского договора займа на соответствие требованиям законодательства РК; обращение банками второго уровня взыскания в безакцептном порядке на деньги, находящиеся на счетах в других банках; нарушения порядка заключения, исполнения и прекращения договора банковского займа.

Среди нарушений в страховом секторе – неосуществление страховой выплаты, проверка условий договора страхования на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан; в микрофинансовом секторе Агентство просили провести проверки деятельности микрофинансовой организации; снизить ставки вознаграждения по микрокредитам; разъяснить нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.

Также в финрегулятор поступали обращения по деятельности коллекторских агентств – в основном за неправомерность действий сотрудников коллекторских агентств.

Основные нарушения прав потребителей финансовых услуг касались: неисполнения указания, предъявленного посредством инкассового распоряжения, обслуживания банковских займов и счетов клиентов, несоблюдения внутренних правил, процедур, процессов; определения размера вреда, причиненного транспортному средству, неосуществления страховой выплаты; неуказания размера годовой эффективной ставки вознаграждения в договорах о предоставлении микрокредита и превышения предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения, несоответствия договора о предоставлении микрокредита установленным требованиям, представление недостоверных сведений в кредитное бюро, осуществление деятельности, не предусмотренной Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности; осуществления недобросовестных действий, вводящих должника в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности, - сообщили в Агентстве.

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