Горячие новости
Читайте также

Возлюбленных изнасиловали и убили на примирительном ужине в Турции

Девушка из деревни Байрамозу подверглась давлению родственников, требовавших заключить религиозный брак с ее кузеном.

Фото : pixabay.com8 января 2021, 12:06

В Турции пару изнасиловали и убили на примирительном ужине, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как сообщает Daily Mail, 24-летняя девушка из деревни Байрамозу подверглась давлению родственников, требовавших заключить религиозный брак с ее кузеном. Однако она сбежала со своим возлюбленным.

Когда пара появилась в соседнем городе на новогодней вечеринке, семья пригласила их прийти на примирительный ужин. Вместо этого молодых людей зарезали, а юношу предварительно изнасиловали. Затем их тела закопали за деревней.

Полиция задержала родственников, и они признались в содеянном. Также они рассказали, где спрятали трупы.

После обнаружения тел были арестованы отец, брат женщины, двоюродный брат, за которого турчанка была вынуждена выйти замуж, и еще двое родственников, связанных с убийством.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты