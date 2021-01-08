Подросток гулял босиком по Алматы

Он напугал алматинцев.

Минувшей ночью, около 5 утра, в центре Алматы был замечен подросток. Он бегал по снегу босиком в Алмалинском районе Алматы и в целом вел себя неадекватно, передает zakon.kz.

Напуганные поведением подростка алматинцы вызвали полицию. Они же рассказали, что в отделении он нес какой-то бред и сообщил, что убил свою мать. Полицейские направились по его домашнему адресу, чтобы проверить, правду ли говорит подросток. Увиденное в квартире повергло их в шок.

По подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний гр.К., 2005 года рождения. Установлено, что юноша в результате скандала нанес несколько ножевых ранений своей матери. Женщина погибла. В настоящее время с несовершеннолетним с привлечением психологов проводятся следственные мероприятия. По предварительным данным, мальчик имеет явные признаки психического расстройства, - рассказали нам в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

О мотивах, которые двигали подростком в момент совершения преступления, пока не сообщается.

Альберт Ахметов

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