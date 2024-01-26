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Еще одного автора фейка про землетрясение в Алматы нашла полиция

Еще одного автора фейка про землетрясение в Алматы нашла полиция Фото: freepik
Полиция установила автора одной из фейковых рассылок, напугавшей алматинцев, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении говорилось, что после сильного землетрясения, будет еще одно, более разрушительное.

По данным полиции, проводится работа по выявлению авторов фейковых сообщений, которые сеяли в обществе и в социальных сетях необоснованную панику и страх.

"На сегодняшний день выявили одного из авторов. Это женщина 1995 года рождения. Ее действиям будет дана правовая оценка", – рассказали в пресс-службе ДП Алматы. 

Ранее полиция уже  нашла авторов фейков про землетрясение. 

Какое наказание грозит распространителям фейков читайте здесь

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