Еще одного автора фейка про землетрясение в Алматы нашла полиция

Полиция установила автора одной из фейковых рассылок, напугавшей алматинцев, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении говорилось, что после сильного землетрясения, будет еще одно, более разрушительное.

По данным полиции, проводится работа по выявлению авторов фейковых сообщений, которые сеяли в обществе и в социальных сетях необоснованную панику и страх.

"На сегодняшний день выявили одного из авторов. Это женщина 1995 года рождения. Ее действиям будет дана правовая оценка", – рассказали в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее полиция уже нашла авторов фейков про землетрясение.

Какое наказание грозит распространителям фейков читайте здесь.