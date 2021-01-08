В два раза выросли штрафы в Казахстане за дачу взятки

В Уголовный кодекс внесены соответствующие поправки.

В Казахстане ужесточили ответственность за коррупционные преступления, передает zakon.kz.

Как сообщили в Антикоррупционной службе, в Уголовный кодекс внесены соответствующие поправки по поручению главы государства.

К примеру, если прежде за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса «Дача взятки в значительном размере» максимальная санкция составляла до 5 лет лишения свободы и это деяние признавалось преступлением средней тяжести, то согласно новой редакции верхний порог наказания увеличен до 7 лет, что автоматически относит это преступление к категории тяжких, - пояснили в ведомстве.

Самая по себе такая категория тяжести статьи вводит запрет условно-досрочное освобождение и невозможность отбытия наказания сразу в колонии минимальной безопасности.

Граждане должны понимать серьезность борьбы с коррупцией. Надеемся, что усиленные санкции будут дополнительным сдерживающим фактором. И берущие, и дающие взятки будут строго наказываться, - отметили в Антикоррупционной службе.

Такие же жесткие меры в виде запрета на условно-досрочное освобождение и отбытие наказания сразу в колонии минимальной безопасности будут применяться к лицам, осужденным за посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения.

Кроме увеличения сроков лишения свободы возросли и размеры кратных штрафов за дачу взятки и посредничество во взяточничестве.

К примеру, теперь для дающих простую взятку (до 50 МРП или до 145 тысяч тенге) минимальный размер кратного штрафа увеличен вдвое – с 10-кратного до 20-кратного размера взятки.

Так, если лицо осуждено за дачу взятки в сумме 100 тысяч тенге, то минимальный штраф, который может быть назначен ему судом составит 2 млн тенге. Прежде размер минимального штрафа составлял 1 млн тенге.

Аналогично вдвое увеличен порог кратного штрафа и для посредников (например, по части 1 ст. 368 УК – было: от 5-кратной до 10-кратной суммы взятки стало от 10-кратной до 20-кратной суммы взятки).

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