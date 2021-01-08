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В какой зоне по распространению коронавируса находятся регионы Казахстана

Нур-Султан и Алматы находятся в "желтой" зоне.

Фото : Newsdig.in8 января 2021, 12:56

Регионы Казахстана расположились в "желтой" и "зеленой" зонах по распространению коронавируса, передает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 января 2021 года.

В "красной" зоне нет ни одного региона.

В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области.

В "зелёной" зоне - все остальные регионы.


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