В какой зоне по распространению коронавируса находятся регионы Казахстана
Нур-Султан и Алматы находятся в "желтой" зоне.
Фото : Newsdig.in8 января 2021, 12:56
Регионы Казахстана расположились в "желтой" и "зеленой" зонах по распространению коронавируса, передает zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 января 2021 года.
В "красной" зоне нет ни одного региона.
В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области.
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В "зелёной" зоне - все остальные регионы.
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