Банки будут предоставлять информацию по движению денег на счетах казахстанцев - фейк

При этом распространители ссылаются на изменения, внесенные в Налоговый кодекс РК.

В сети активно распространяется информация о том, что с начала 2021 года банки второго уровня обязаны предоставлять сведения по движению денег на личных счетах казахстанцев лиц в органы государственных доходов, передает zakon.kz.

При этом распространители ссылаются на изменения, внесенные в Налоговый кодекс РК.

Уважаемые предприниматели! С 1 января 2021 года Банки второго уровня обязаны предоставлять (по запросу налоговых органов) сведения по движению денег на личных счетах физических лиц. В связи с такими изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РК, есть риск, что, просматривая движение денежных средств на ваших личных счетах (карточках), деньги, полученные от предпринимательской деятельности, будут признаны доходом с последующим налогообложением, не зависимо от того, что такие суммы проведены через ККМ, - говорится в распространяемом сообщении.

В КГД опровергли данное сообщение.

В Комитете государственных доходов МФ РК официально опровергают сообщение касательно администрирования банковских счетов физических лиц в целях предпринимательской деятельности. Распространяемая в мессенджере WhatsApp информация не соответствует действительности. Вместе с тем Комитет государственных доходов напоминает об обязанности отражения предпринимателями их доходов посредством контрольно-кассовых машин и необходимости получения чеков физическими лицами при совершении покупок товаров или услуг. Тем самым вы выражаете свою гражданскую позицию, проявляете нулевую терпимость к нарушению закона и защищаете свои права, - сообщили в комитете.

Ранее сообщалось о том, что КГД прорабатывает вопрос по фискализации платежей и переводов для предпринимателей при расчетах за товары, работы и услуги.

Однако эти новшества не затронут переводы физических лиц, использующих переводы в личных целях. То есть, органы государственных доходов не планируют администрировать переводы физических лиц.

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