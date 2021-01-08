Обновилась статистика по смертям от коронавируса за неделю в Казахстане 

За неделю зарегистрировано 57 смертей.

В Казахстане зарегистрировано 57 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции за 28 декабря – 3 января, сообщает zakon.kz.

в Атырауской области - 18;

в городе Алматы - 9;

в Павлодарской области - 7;

в Западно-Казахстанской области - 5;

в Восточно-Казахстанской области - 5;

в Алматинской области - 2;

в Костанайской области - 2;

в Карагандинской области - 2;

в городе Нур-Султан - 2;

в городе Шымкент - 2;

в Акмолинской области - 1;

в Актюбинской области - 1;

в Туркестанской области - 1.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2 319 случаев с летальным исходом.

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