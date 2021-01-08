Первый Президент рассказал о любимых писателях

Для разнообразия Елбасы любит читать детективы.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев в третьей серии фильма "Штрихи к портрету" рассказал о писателях, чьи книги любит читать, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас больше времени, хочется классику почитать. (…) Сейчас приходят мысли к тому, чтобы читать то, что тебе нужно. В молодом возрасте, в зрелом возрасте, по работе, не нужно подряд все читать. Нужно читать выборочно то, что тебе сегодня необходимо.

Сейчас я читаю разную литературу, для развлечения читаю детективы. Борис Акунин увлекает меня очень сильно, Конан Дойл. Последнее, что я прочитал, это "Неизвестная история Америки" ("Нерассказанная история США") Оливера Стоуна. Эта книга охватывает период от Первой мировой войны и до Обамы. Она раскрывает закулисье политики США и Белого дома. Очень было интересно, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что недавно его библиотека пополнилась книгами об экономике.

Вот вчера буквально пополнилась моя библиотека книгами, касающимися экономики, что нас ждет, к чему нужно готовиться. Чтобы мне хорошие советы давать нашему Президенту, Правительству, я стараюсь читать такую литературу, - добавил Елбасы.

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